Vandalizzato il parco Giochi in cima agli alberi

Si sono divertiti – si fa per dire – sradicando i giochi per bambini per poi scaraventarli in cima agli alberi. Oltre a lasciare in terra di tutto, dalle bottiglie ai mozziconi di sigarette fino ai resti degli spinelli. Lo scenario di questi vandalismi è il piccolo parco di via Monteverdi, a Ponterosso, molto frequentato dagli abitanti della zona, arrabbiati per quanto avvenuto in questi giorni e perché non c’è nessuno che faccia rispettare le disposizioni contenute nel cartello all’ingresso. "C’è scritto che da giugno a settembre il parco chiude alle 22 – spiegano – ma è sempre aperto e di notte arrivano gruppi di ragazzi che spaccano tutto. Poche sere fa hanno tagliato dei giochi in gomma e li hanno addirittura lanciati sugli alberi. Stessa sorte per le biciclettine dei bimbi, tirate sopra il cancello. Inoltre è vietato abbandonare rifiuti e girare con i cani senza guinzaglio, ma al mattino troviamo il parco pieno di escrementi. Il Comune la sera deve chiuderlo".

d.m.