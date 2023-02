Vandalismi nei parchi pubblici Custodia prorogata "in emergenza"

Il Comune non abbassa la guardia sul pericolo danneggiamenti nei punti di intrattenimento per bambini. Dopo i ripetuti vandalismi nei parchi gioco pubblici, l’amministrazione comunale ha prorogato "per motivi di urgenza" la custodia dei 14 spazi alla Open Service fino al 31 marzo, a fronte di un impegno di spesa di circa 16mila euro. Infatti il Comune ha intenzione di indire un bando per affidare la custodia dei parchi recintati e arredati con giochi e attrezzature; nel frattempo però – per evitare che gli spazi restino incustoditi ed in balìa di vandali – è stato allungato il periodo di affidamento alla cooperativa Open Service "a seguito di gravi danni da atti vandalici arrecati ai parchi e agli arredi e giochi presenti, che non permettevano la frequentazione delle aree da parte degli utenti più piccoli e del pubblico". "Per la fruibilità di tali spazi da parte degli utenti, soprattutto bambini – motiva l’amministrazione comunale – è necessaria una corretta ed efficiente manutenzione che consiste nella puntualità di apertura e chiusura, controllo delle alberature e degli arredi e giochi, raccolta rifiuti abbandonati, tenendo presente che la vuotatura dei cestini viene svolta da altro operatore". Uno degli episodi più gravi risale al luglio scorso quando ignoti hanno imbrattato i cartelloni di comunicazione inclusiva che erano stati collocati da poco nel parco Sabin, frutto di un progetto che il comune di Forte Marmi aveva portato a termine in collaborazione con l’associazione In Altre Parole di Massarosa che si occupa di comunicazione aumentativa alternativa, al fine di offrire un supporto a tutti coloro che hanno bisogno di aiuto per superare le difficoltà di comunicazione verbale o di lettura.

Intanto gli uffici stanno lavorando spediatamente per formulare una nuova gara ed indire il bando utile ad una custodia a lungo termine e la piena fruibilità dei parchi situati in via Matteotti, via Trento, via Mazzini, via Dell’Acqua, via Papa Giovanni XXIII, via della Resistenza, via Olmi int., via Giglioli, via Carlo Carrà, via Civitali, via Ferruccivia Gramsci, via Raffaelli (percorso vita) e via Padre Ignazio da Carraravia Donati via Francesco Carrara (parco pubblico), via Ferrucci (parco Radici Mediterranee).

Francesca Navari