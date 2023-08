Vandalismi in spiaggia a Marina di Pietrasanta: Polemica sui Varchi

Tubi delle docce piegati in due, bandiere rubate, manici di ombrelloni spaccati. E poi sigarette, cartacce e bottiglie che sbucano in mezzo alla sabbia. L’arenile di Fiumetto si è svegliato così, piuttosto malconcio, dopo il fine settimana. Quasi un paradosso dato che zone piene di locali come Tonfano e Focette, al contrario, sono state di una pace assoluta. Gli stabilimenti balneari rovesciati come calzini da questi gruppi di scalmanati sono talmente sconfortati che non sporgeranno denuncia alle forze dell’ordine ("Con tutto il lavoro che c’è da fare non possiamo perdere troppe ore in caserma").

Ma tra di loro c’è chi vorrebbe un’estensione della chiusura notturna dei passi a mare. Quindi non solo quella dozzina di varchi in prossimità delle discoteche, ma anche tutti gli altri. Richiesta che Francesco Verona, presidente del Consorzio mare Versilia, ritiene non fattibile. "Abbiamo gà provato a chiedere che venga chiuso il passo accanto al ’Faruk’, in quanto la gente entra in spiaggia nonostante non ci sia più la discoteca – spiega – ma proprio per il fatto che ora c’è un ristorante il prefetto ha disposto a chiare lettere che non si può fare". Il consiglio di Verona, pertanto, resta il solito: puntare di più sulla sorveglianza notturna. "Nelle zone più battute dai giovani – conclude infatti – ci vorrebbe una persona fissa che gira tutta la notte, e non un vigilante che fa uno o due passaggi al servizio di 4-5 bagni. Così non serve a nulla. Capisco che è un costo, ma per tutelare le strutture non ci sono alternative".

d.m.