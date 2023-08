Vandalismi alla spiaggia Arrivano pure le guardie

Non basta la chiusura della spiaggia libera di ponente durante la notte. Il Comune ha deciso infatti di aumentare i controlli anche con la sorveglianza "considerato che sulla spiaggia libera sono incrementati episodi di danneggiamento alla struttura dell’oasi Wwf, accensione di bivacchi, attività di campeggio il tutto soprattutto in orario notturno". Pertanto è stato "ritenuto necessario a garanzia e tutela della sicurezza pubblica e ambientale predisporre uno specifico progetto per contrastare tale degrado con apposito servizio presso la spiaggia libera in orario notturno". L’amministrazione da sabato scorso ha deciso di avvalersi della collaborazione dell’associazione Asd Falchi Bludrive Group di Torre del Lago che garantirà la presenza di 4 operatori dalle 21 alle 6 fino al 3 settembre a fronte di una spesa onnicomprensiva per una somma massima pari a 8.280 euro.