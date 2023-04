Vandali di notte sul lungomare Rovesciati bidoni e rotte le luci Giovannetti: "Più telecamere"

Cinquecento metri di vandalismi gratuiti ai danni degli stabilimenti balneari, tra bidoni della raccolta differenziata rivesciati e palle della luce spaccate. È il frutto – amaro – delle scorribande avvenute nella notte tra domenica e ieri sul lungomare di Motrone, nel tratto tra il “Seven Apples“ e la spiaggia libera. I bidoni erano quelli legati al calendario della raccolta di ieri mattina, quindi organico e Rur, quest’ultimi di grosse dimensioni, con imprecazioni a non finire da parte dei balneari. I quali puntano il dito sulle comitive di tedeschi presenti da giorni sul territorio, visto che domenica sera le discoteche erano chiuse.

Un tema, quello della sicurezza, che vede intervenire il candidato sindaco Alberto Giovannetti (Ancora Pietrasanta, Lega e Pietrasanta prima di tutto-Forza Italia). "Potenzieremo la videosorveglianza – annuncia – aumentando le telecamere anche nei parchi e nei parcheggi pubblici. Aumenteremo anche il numero di agenti di polizia municipale, sia effettivi sia stagionali". Il primo cittadino uscente ricorda che sul territorio le telecamere sono passate dalle 36 del 2018 alle attuali 108. "L’obiettivo – prosegue – è arrivare almeno a quota 150. Ho sempre creduto con forza nell’utilità di questo strumento. Oltre a costituire un deterrente offre un supporto determinante alle attività di polizia giudiziaria per risalire ai responsabili di attività illecite o criminose. Proprio come successo di recente per identificare una banda di ladri esperti in furti in villa in Versilia. In tal senso sarà portata avanti anche la collaborazione con tutte le forze dell’ordine, studiando modalità e progetti che coinvolgano il cittadino nel controllo del territorio, ma anche iniziative publiche utili a prevenire truffe e raggiri, specie verso gli anziani".

Daniele Masseglia