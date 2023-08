Vandali contro la “casina dei ricordi” di Viareggio: “Questi sono esseri malvagi”

Viareggio, 18 agosto 2023 – Ancora vandalismi alla Casina dei Ricordi di Viareggio, realizzata per commemorare le 32 vittime della strage ferroviaria del 29 giugno 2009 in via Ponchielli. A denunciarlo Giuliano Bandoni, presidente dei Motociclisti delle Tartarughe Lente che si occupa da sempre della cura del luogo: “Come persona che tutti i giorni da 14 anni presto il mio volontariato in questo luogo soffro nel vedere la malvagità che regna nell'essere umano - dichiara - da mesi sono cominciati atti vandalici, spaccate statuette, strappati i fogli dai diari che sono all'interno della Casina, strappate piante, rotti cartelli. Mi preme anche dire che un giro poco raccomandabili di personaggi operano intorno a questo luogo, soprattutto di spacciatori. Chiedo quindi un supporto da parte delle forze dell'ordine per salvaguardare questo luogo in memoria di chi purtroppo non c'è più”.