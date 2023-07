Valorizzare il turismo Aperti altri tre info point

Tre nuovi punti di informazione turistica che coprono l’intero territorio sono stati attivati a Massarosa. L’ufficialità è arrivata direttamente dall’amministrazione, che li ha resi a tutti gli effetti come uffici comunali di informazione e accoglienza turistica, accreditati sulla piattaforma ‘Visit Tuscany’. Il primo, alla Brilla Porta del Parco a Quiesa, è aperto tutte le mattine dalle 9,30 alle 12,30, e dal giovedì alla domenica anche il pomeriggio (16,30-19,30). Il secondo si trova alla Pro Loco di Massarosa, in via Cenami, ed è aperto il lunedì e mercoledì (10-12) e il giovedì (17-19). Il terzo è alla Pro Loco di Bargecchia, ed è aperto tutte le mattine (9,30-12,30) e i pomeriggi (16-19,30). "Un grande risultato per lo sviluppo turistico del nostro territorio – commenta l’assessore Fabio Zinzio –; con questi tre punti d’informazione, si ha la coperta totale del territorio, con la possibilità di dare risposte puntuali a chi viene a visitarci". "Massarosa ha tante eccellenze oltre a un ricco calendario di eventi – aggiunge la sindaca Simona Barsotti –; con questi punti di informazione turistica vogliamo valorizzare questo potenziale".