Valle del Serra, le chiusure Da domenica tutti i divieti

SERAVEZZA

Tornano le limitazioni alla viabilità su via Monte Altissimo in previsione del boom di presenze nella Valle del Serra. Da domenica e fino al 10 settembre, dalle 9.30 alle 19, sarà in vigore l’ordinanza che va a disciplinare il transito nella zona, ogni anno destinazione di molti escursionisti e turisti attratti dai tanti e suggestivi spazi nel greto dell’omonimo torrente, tra cui il celeberrimo Pozzo della Madonna che l’anno scorso fu oggetto, con tutta la vallata, anche di servizi sulla Rai. L’incremento di visitatori, a fronte della ristrettezza della strada, della carenza di posti auto, della necessità di garantire il percorso libero per gli abitanti e per l’eventuale passaggio di mezzi di soccorso, fa sì che sia adottata una specifica disciplina del traffico.

Per questo motivo nel periodo indicato - dal 25 giugno al 10 settembre, dalle 9.30 alle 19 – su via Monte Altissimo, nel tratto compreso tra la località Desiata e il bivio per la Polla, alla frazione di Azzano, sarà istituito il divieto di transito. Le eccezioni varranno esclusivamente per i residenti, i domiciliati e i pubblici esercizi della frazione di Azzano ai quali sarà fornito un apposito contrassegno predisposto dal comando della polizia municipale, i proprietari di terreni nell’area oggetto del provvedimento, i veicoli a servizio dei portatori di handicap, taxi e veicoli a locazione con conducente, dei mezzi di soccorso e delle forze di polizia, nonché dei mezzi adibiti a pubblico servizio. La polizia municipale provvederà, di caso in caso, ad autorizzare eventuali altri soggetti che faranno richiesta del pass, per motivi di lavoro o altra rilevante ragione.

L’ordinanza prevede inoltre il divieto assoluto di parcheggio sulla carreggiata, anche per i soggetti autorizzati a transitarvi, così come il senso unico a salire nella direzione Desiata-Azzano, ad eccezione dei bus navetta, dei mezzi di soccorso, della polizia e di eventuali altri veicoli per i quali, dinanzi a comprovata necessità, la Polizia Municipale potrà rilasciare specifica autorizzazione.

"Alla luce dell’ottima esperienza dell’anno scorso – commenta il sindaco Lorenzo Alessandrini – abbiamo deciso di posticipare di mezzora la chiusura della strada, dalle 9 alle 9.30, questo fa sì che si possa permettere ai residenti di acquistare più tempo per scendere liberamente dalla via Monte Altissimo, in una fascia oraria importante, soprattutto per quanti devono andare al lavoro o svolgere le varie commissioni quotidiane. La passata stagione si è svolta con regolarità e senza problemi, grazie al rispetto delle regole da parte di tutti. Confido che il buonsenso e il desiderio di vivere con responsabilità questo bellissimo angolo del territorio, porti i frequentatori a una fruizione ordinata, nell’accesso ai luoghi e nel rispetto degli stessi". Nel frattempo si stanno definendo gli ultimi dettagli per il sevizio navetta la cui attivazione è prevista ai primi di luglio, sempre con partenza da piazza Carducci di Seravezza, e in attesa di entrare nel pieno della stagione è già in funzione il servizio ristoro alla Desiata.