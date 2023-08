Valerio, il cameriere tutto ’speciale’ Giovane Down assunto per l’estate

Sparecchia, prende le comande e ha pure imparato a portare i bicchieri su per le scale. Valerio Deri è al suo primo contratto di lavoro come cameriere. Un professionista davvero ’speciale’ visto che il 36enne di Pietrasanta ha la sindrome di Down e, nonostante tutto, è stato fortemente voluto dal suo datore di lavoro. Stefano Burzi di Milano, da sei anni alla gestione del ristorante La Griglia sul Mare all’interno dello stabilimento Lido blu a Lido di Camaiore ha infatti voluto esaudire quello che era un desiderio di sua mamma, recentemente scomparsa: dare un’opportunità ad un giovane Down. Si è così rivolto all’associazione Abc-bambini cerebrolesi di Forte dei Marmi per trovare qualcuno disponibile: la presidente Marzia Morello ha proposto il figlio Valerio con piccole esperienze alle spalle di formazione in un bar di Pisa e in un catering. E così – sottoscritto il contratto fino a settembre – Valerio ha iniziato a montare in servizio, integrandosi alla grande con clientela e colleghi. Il suo sogno è diventare un dj famoso e oggi per ferragosto sarà lui con la sua consolle a far ballare tutti sulla spiaggia.

"E’ un ragazzo molto attivo – racconta l’imprenditore milanese – e io sono il suo punto di riferimento. Sono severo con lui come lo sono con tutti e ogni tanto borbotta e mi chiama ’vecchio’ anche se ho 41 anni. Piano piano sta imparando a seguire le mie linee e ogni giorno raggiungiamo assieme un traguardo più importante. E’ un’esperienza bella e piacevole che dovrebbe essere incentivata dallo Stato sostenendo almeno i contributi anche per i contratti a tempo determinato. Sono davvero contento di aver conosciuto Valerio perchè è davvero un tipo ’figo’". Felicissima mamma Marzia che parla anche a nome dell’associazione Abc. "Ringraziamo Stefano – esordisce – per avere fatto una cosa che pochissimi imprenditori in Versilia hanno fatto. I ben pensanti potrebbero dire che la cosa è al quanto normale per una comunità civile e inclusiva come la nostra, e invece nonostante le buone intenzioni e le belle parole, per Valerio è sempre stato difficilissimo trovare una collocazione lavorativa, fino a quando Stefano non gli ha proposto un contratto da aiuto-cameriere, assumendosi tutto il carico umano e di formazione professionale, senza sconti e senza riserve. Lui è stato esempio concreto di grande inclusione".

Francesca Navari