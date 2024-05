Valdicastello in festa. Premiati i negozi storici

Hanno scritto e continuano a scrivere la storia di Valdicastello grazie alle loro botteghe diventate nel tempo punti di ritrovo irrinunciabili per la comunità della frazione. Per questo il Comune li ha omaggiati con una cerimonia a Casa Carducci piena di gente. A ricevere pergamene, applausi e abbracci sono stati due negozi ultracentenari quali l’alimentari “Leonardi“ e l’edicola-emporio “Parole e musica di Giò di Torquà” e l’alimentari “Rita“ avviato nella metà del secolo scorso. La festa è stata ideata dall’assessore alle frazioni Ermanno Sorbo e organizzata in collaborazione con il comitato paesano e la partecipazione di Ilaria Cipriani, presidente del Premio Carducci.

Ad aprire la cerimonia Stella, Nora, Maja e Ginevra, quattro ragazze di Valdicastello che hanno interpretato, in musica e danza, la canzone “Felicità”. A seguire la poesia realizzata da Cipririani e dedicata alle tre botteghe. "A questi negozi bisogna essere grati – ha detto – perché mantengono forte l’affetto, che conta più di ogni altra cosa". Analoghe parole di ringraziamento sono arrivate dal sindaco Alberto Giovannetti: "Queste famiglie con il loro impegno di vita hanno scritto per Pietrasanta pagine di una storia quasi nascosta ma che non è meno preziosa di quella raccontata attraverso i grandi nomi della letteratura, della scienza e dell’arte. Una storia che è profondamente nostra e che prosegue grazie alle loro attività, solido punto di riferimento per Valdicastello". La chiusura della cerimonia non poteva essere che in musica grazie alla batteria suonata da Giorgio Coluccini, per tutti Giò di Torquà, regalando un salto indietro nel tempo fino agli anni d’oro della “Bussola“ di Focette, dove Coluccini condivise il palco con Mina, Domenico Modugno e Massimo Ranieri.