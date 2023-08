Vacanze a settembre in Versilia: Libraesva Esg analizza le tendenze

Il cambiamento climatico e l’inflazione che erode la capacità di spesa delle famiglie influiscono sulle vacanze. Che sempre più spesso fanno come certi studenti: vengono rimandate a settembre. È quanto emerge da un’analisi di Libraesva Esg, il principale portale in Italia per campaggi e villaggi vacanze. I risultati lasciano ben sperare per quest’ultimo scampolo di stagione: le prenotazioni non rallenteranno. E il 70 per cento dei viaggiatori sceglieranno località di mare, con il Sud Italia come mèta preferita e il Centro a tallonare da presso.

A influenzare le scelte degli italiani in termini di alloggi all’interno dei campeggi e dei villaggi vacanze è, in particolare, la ricerca della comodità: il 50 per cento dei turisti predilige infatti bungalow e mobilhome dotati di ogni comfort, mentre solo il 20 per cento punta sui camper. A pesare sul piatto della bilancia, poi, sono i prezzi: il 30 per cento dei clienti seleziona la tipologia di alloggio in base alle offerte disponibili. Sempre in base ai dati disponibili, emerge che sempre meno persone programmano la vacanza con un margine d’anticipo: metà dei clienti (49 per cento) prenotano sotto data.

RedViar