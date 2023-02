Spazio Progressista chiede la revoca della delibera votata dal consiglio comunale il 24 maggio 2021 che ratificò l’iter di abbattimento di sedici pini lungo via Indipendenza. "Secondo quanto abbiamo ricostruito spiega il presidente di Spazio Progressista e consigliere comunale Tiziano Nicoletti. – la Treelab, società che in data 21 aprile ha realizzato la relazione sulla stabilità delle alberature in questione, è una società commerciale, non tra professionisti, e dunque non sarebbe abilitata ad esercitare la professione di agronomo". "Con circolare del 12 ottobre 2022 – si legge nella mozione – il presidente dell’Ordine agronomi e forestali di Pisa, Lucca e Massa Carrara ha ulteriormente confermato che le cosiddette società commerciali, cioè non tra professionisti, non possono svolgere attività professionali riconducibili alle professioni regolamentate".

Perciò Spazio Progressista chiede al consiglio comunale, in autotutela, la revoca della delibera del 24 maggio 2021 con ogni conseguenza di legge. "E chiediamo maggior tutele al patrimonio verde – conclude Nicoletti – che oltre a caratterizzare da sempre il profilo di Viareggio e rappresentare una fonte di benessere per i cittadini".