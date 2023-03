Va all’asta il bar dell’ortofrutta Il Comune ci riprova col bando

È stato pubblicato l’avviso di gara per la concessione in uso dei locali annessi al Mercato Ortofrutticolo di Camaiore per l’esercizio dell’attività di bar, oltre all’incarico di apertura e chiusura giornaliera del mercato e di manutenzione delle aiuole e delle fioriere presenti nell’area antistante il bar. I locali in concessione sono composti dal locale bar di 113 metri quadri interni e da una pertinenza esterna di 54 metri quadri totali. La concessione avrà una durata di sei anni, decorrenti dai 60 giorni successivi alla stipula del contratto, concessi per l’allestimento completo dei locali. Quest’ultima potrà essere eventualmente rinnovata per ulteriori sei anni, previa verifica della corretta gestione e valorizzazione del pubblico esercizio. L’importo complessivo è stimato in Euro 100.296 euro, mentre il canone annuo è fissato a base d’asta, sul quale effettuare il rialzo percentuale, è pari a 16.716,00 euro. Non potranno partecipare tutti indistintamenter: perché la domanda sia presa in considerazione, occorre aver maturato esperienza nel settore della somministrazione di alimenti e bevande con la frequenza di un corso professionale, oppure avendo condotto un’impesa per almeno due anni negli ultimi cinque, o ancora aver conseguito un diploma o la laurea con un percorso che preveda materie attinenti al commercio. La scadenza per la presentazione delle offerte è il 5 aprile alle 17. Per effettuare i sopralluoghi obbligatori, invece, il termine è fissato al 31 marzo (da organizzare previo contatto telefonico allo 0584986 512 o allo 0584986 517). Per partecipare all’appalto, gli operatori economici dovranno identificarsi su Start. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito del Comune alla sezione "bandi".