Va a prendere un caffè al bar e gli sfondano i vetri dell’auto in sosta

Un quarto d’ora. Il tempo di prendere un caffè al bar, e di sfogliare rapidamente un quotidiano. In quel breve lasso di tempo, in pieno pomeriggio, i ladri hanno sfondato i finestrini di un’auto parcheggiata nel quartiere della Vecchia Viareggio. Due i vetri infranti dai malviventi, pur di prendere un marsupio rimasto a bordo. È accaduto, intorno alle 15, in via Sant’Antonio. Sotto la luce del sole, in un momento di transito. Un colpo tanto rapido quanto, dunque, spudorato. "E non è una novità – denunciano i residenti della zona – . Qui tra risse e vetri delle auto sfondate ormai non c’è più pace". Ma la scia di vetri infranti si espande ormai in tutta la città, per un fenomeno delinquenziale ormai dilagante. Decine e decine le vetture colpite dall’inizio dell’anno, per lo più per colpi che rimangono senza bottino. "Colpi da niente", li chiamano. Ma che lasciano danni e frustrazione.