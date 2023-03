Va a prendere la nipote a scuola I ladri rubano la borsa dall’auto e chiedono il pin al suo compagno

di Daniele Masseglia

"Amore, non ricordo il pin: ne lo mandi per favore?". Un messaggio che ha subito insospettito un pietrasantino, compagno della presunta autrice, vista la richiesta alquanto insolita. Aveva ragione a dubitare: quel messaggio era stato verosimilmente digitato dal ladro che poco prima aveva rubato la borsa della sua compagna dall’auto parcheggiata a pochi metri della scuola materna “Salgari“ di Strettoia. L’episodio, purtroppo non nuovo da quelle parti, è avvenuto martedì intorno alle 16, con la donna che ha parcheggiato tra gli ulivi dopo aver fatto la discesa che dalla via comunale di Strettoia conduce al plesso e al retrostante centro cottura. Nella fretta di recuperare la nipotina, ha commesso però l’errore di lasciare la borsa in macchina. Al ritorno, pochi minuti dopo, ha trovato la portiera forzata ma con destrezza, vista l’assenza di danni.

Nella borsa c’erano telefono, bancomat e documenti. Poi, poco dopo, è arrivato il messaggio-trabocchetto a cui il compagno non è cascato. Da qui la decisione di denunciare il furto alla stazione dei carabinieri di Querceta, con blocco immediato del bancomat. "È già successo altre volte – fanno sapere alcuni residenti – anche perché al di sotto della scuola c’è via San Cassiano, che collega il plesso alla chiesa parrocchiale: per i ladri imboscarsi e scappare è facilissimo. Temiamo che non siano mai da soli, ma uno faccia da vedetta e l’altro rimanga appostato vicino agli ulivi, altrimenti non si spiega come facciano ogni volta a colpire senza essere mai rintracciati". Va da sé la richiesta di maggior sicurezza, in particolare all’orario di uscita delle scuole e magari con qualche telecamera in più dato che la via comunale, all’altezza della materna, al momento è sguarnita. Senza contare le telecamere già chieste dal Comitato Strettoia per la zona del cimitero e il parcheggio sotto “Il Fico”. "In merito al potenziamento delle telecamere – interviene l’assessore alla polizia municipale Andrea Cosci – posso dire che al momento quelle installate sul territorio sono 108, inclusa la via comunale di Strettoia, e che il progetto in partenza entro fine mandato le prevede anche all’interno dei parchi giochi. Poi nei prossimi anni contiamo di arrivare a quota 150 telecamere, da piazzare anche davanti alle scuole e in altri parchi".