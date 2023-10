Usi civici. Nominato il team di tecnici

In attesa dell’appuntamento in Corte d’Appello per definire il contenzioso con Henraux, il Comune ha nominato un gruppo di lavoro sugli usi civici. Responsabile del procedimento è il responsabile del settore cultura del territorio, architetto Andrea Tenerini, a cui è stato demandato il compito di istituire un nucleo di supporto composto dai funzionari responsabili dei settori tributi e sociale e risorse umane e finanziarie. "Si tratta di un gruppo che dovrà occuparsi dell’amministrazione separata – premette il sindaco Lorenzo Alessandrini – vista la complessità della materia c’è bisogno di competenza tecnico contabile considerato che non è argomento usuale per un Comune. Questi tecnici dialogheranno con la Regione e seguiranno l’ultimo iter in Corte di Appello a Roma dove, comunque, l’obiettivo per noi è di arrivare alla ratifica della proposta di conciliazione con Henraux approvata in consiglio comunale, col soddisfacimento di tutti gli impegni e così da chiudere la vicenda nel 2024".