Usi civici, è scontro: "Quali soldi persi?"

SERAVEZZA

"Il sindaco si esprime in modo da far credere ai cittadini che chi è contro l’accordo di sottomissione ad Henraux fa perdere soldi alla comunità". Clarissa Pardini capogruppo di Creare Futuro, critica la posizione del primo cittadino Alessandrini in merito alle battaglie contro l’intesa tra Comune e Henraux sugli usi civici. "Ho inoltrato pec al responsabile economico del Comune – dice Pardini – chiedendo contezza di questa perdita di 600mila euro a cui il sindaco fa riferimento a causa della resistenza che alcuni soggetti politici e sociali fanno alla sua spasmodica voglia di liberare Henraux dall’obbligo stabilito con sentenza di primo grado di rendere ai cittadini della montagna di Seravezza le terre che a loro vennero sottrate in modo indebito. Visto che questo assunto è offensivo e provocatorio, chiediamo la consegna degli atti contabili che certificano le perdite economiche del comune (ad oggi 600mila euro) e ne dimostrino le cause".

Anche Sinistra Italiana Versilia conferma il pieno sostegno alla battaglia dei frazionisti della montagna di Seravezza. "C’è il diritto negato sia dalla attuale giunta Alessandrini con le combinate scelte dello stesso presidente Giani – sostiene Alessandro Lenzoni – nel porre ostacoli alla elezione del l’ Asbuc, unico e vero organo amministrativo e di rappresentanza. Altra dubbiosa falsità affermare che la montagna ha perso 600mila euro se l’accordo ancora non c’è. Dal milione allora ne rimangono solo 400mila? Ma quanto vale un diritto negato ad una comunità? Quanto vale un bene comune inalienabile che si vuole trasformare in proprietà privata?"

Fra.Na.