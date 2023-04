Usi civici, Comune ritenta l’accordo Chiesto il rinvio dell’udienza e un maggior esborso da Henraux

Il sindaco Lorenzo Alessandrini fa una nuova proposta di accordo con Henraux per chiudere definitivamente la partita relativa all’annoso contenzioso sui beni di uso civico. Il primo cittadino ha infatti nuovamente chiesto il rinvio dell’udienza fissata alla Corte di Appello di Roma per il 2 maggio alle 11 (dopo una prima istanza avanzata da Comune e società nel settembre scorso) e, nel frattempo, ha inviato una lettera alla società, rialzando la posta economica per l’utilizzo del sito del Monte Altissimo. "Rispetto alla bozza valutata positivamente con riserva dal consiglio – scrive Alessandrini – sono stati da noi modificati sia l’ammontare del contributo economico da 500mila a 1 milione di euro, sia l’importo di un indennizzo annuale legato allo sfruttamento delle cave sul monte Altissimo. Inoltre nell’ottica di una ricerca del ritorno dell’Henraux all’antico rapporto col territorio, è stata inserita la donazione di un macchinario di alta tecnologia all’istituto Ipsia di Seravezza, utile ad agevolare la formazione di giovani esperti addetti alla lavorazione lapidea da immettere sul mercato del lavoro che interessa anche la vostra azienda. Si è consapevoli di richiedere all’azienda un maggior sacrificio finanziario ma si ritiene che l’alta posta in gioco giustifichi la controproposta del Comune rispetto alla proposta da voi presentata nell’agosto 2022. In caso di vostra accettazione la bozza finale sarà tempestivamente presentata al consiglio comunale per la sua approvazione finale".

"Nel frattempo – prosegue la missiva del sindaco Alessandrini – siamo favorevoli a richiedere congiuntamente alla Corte di Appello di Roma un rinvio tecnico al fine di acquisire dalla Regioen Toscana l’autorizzazione del Paur per la cava Cervaiole, che è prevista, salvo imprevisti, per la conferenza servizi del 22 maggio e che è condizione essenziale richiesta dal consiglio comunale quale garanzia di sostenibilità da parte vostra degli impegni finanziari contenuti nella proposta conciliatoria".

Francesca Navari