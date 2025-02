Uscita dal dissesto: "I numeri parlano"

Levata di scudi da parte della sindaca Simona Barsotti e dell’amministrazione sulla questione del dissesto. "La commissione deputata alla trattazione del decreto sulle passività pregresse e sull’allegato per cui è necessario un passaggio in consiglio comunale, è quella bilancio ed è stata regolarmente convocata per mercoledì – si legge in una nota della maggioranza – in un orario consono, di solito, anche al consigliere (Morelli; presidente della Commissione controllo e garanzia; ndr) . A Morelli è stato anche anticipato il giorno e l’ora, cosa che invece lui non ha fatto con la sua convocazione come presidente della commissione controllo e garanzia dello scorso venerdì. Commissione convocata certo sulla base del regolamento ma senza sincerarsi della reale possibilità che fossero presenti i tecnici, giustamente invitati e indispensabili per l’argomento in discussione".

Al di là degli aspetti tecnici, "non è vero che l’amministrazione vuole nascondere qualcosa; anzi, tutt’altro, e i numeri lo dicono e lo diranno perché finalmente tra pochi giorni saremo totalmente fuori dal dissesto – continua la maggioranza –; non ci sono problemi. Tutte le altre questioni, asfaltatura, manutenzione, piscina le affronteremo nelle sedi e con le prassi opportune come noi sempre cerchiamo di fare. Non riteniamo giusto strumentalizzare cose che hanno degli aspetti prettamente tecnici e non politici. Ci aspettiamo che l’opposizione, legittimamente per il ruolo che ricopre, affronti e si occupi di questioni politiche", conclude l’amministrazione.