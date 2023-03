"Usciamo dalle secche degli ultimi 10 anni"

L’ex sindaco di Seravezza Ettore Neri ha votato Schlein-Fossi alle primarie, che erano un ballottaggio con l’altra scelta possibile Bonaccini-Mercanti. Ma dentro al Pd resta nell’area minoritaria di Gianni Cuperlo. E ora aspetta il vento del rinnovamento, che potrebbe essere anche l’"Uragano Elly".

"La svolta politica si è sentita forte e chiara anche in Versilia – assicura Neri – Fino a pochi giorni fa per il Pd era una terra post renziana ma ancora marcucciana. Adesso è uno dei tanti luoghi che ha scelto di abbracciare il vento nuovo portato da questa ragazza cosmopolita che ci ha promesso una nuova primavera della sinistra progressista. Ho apprezzato e condiviso totalmente le posizioni prese da Schlein subito dopo la sua elezione a segretaria nazionale del Pd riguardo alla tragedia di Crotone e alla richiesta di dimissioni del ministro Piantedosi".

Neri ha la sua visione e non sembra una benedizione per la degreteria territoriale di Riccardo Brocchini: "Il Pd versiliese ha oggi la possibilità di uscire dal meccanismo dei posizionamenti che lo ha bloccato negli ultimi dieci anni: prima ci siamo scannati tra correnti troppo faziose e poi abbiamo tentato, anche con buoni propositi ma scarsi risultati, la via della gestione unitaria del partito. Questa scelta fatta circa cinque anni fa ha sicuramente migliorato il clima interno, a parte le vicende di Viareggio, ma non ha prodotto una politica vera sul territorio e non ci ha liberato dai condizionamenti pesanti provenienti dagli ambienti del Pd lucchese e regionale. Adesso abbiamo la possibilità di scegliere un’altra strada: quella della politica vera che si confronta sulle cose concrete, sulle strategie e sugli obiettivi, e che è capace di riflessioni approfondite, di confrontarsi con tutti i problemi e i soggetti attivi in Versilia e che decide scegliendo le politiche migliori e poi utili alla comunità. Senza imboccare più le vie più comode, o dettate da altri".