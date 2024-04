Urlo del Pd: "Regione sorda alle istanze"

"Bisogna dare più rilevanza al ruolo degli iscritti e dei militanti e bisogna che i dirigenti non si sentato titolari di deleghe in bianco". Più di quaranta persone hanno partecipato all’assemblea pubblica organizzata dai Pd di Forte dei Marmi, Pietrasanta, Seravezza e Stazzema nella sala riunioni del Cro Arci di Pozzi sul tema de "Il Pd che vorrei". E non è mancata una chiara accusa all’amministrazione regionale di centrosinistra "sorda e sfuggente". L’incontro è durato circa due ore e trenta e ha dato la possibilità a più di venti persone di esporre il proprio pensiero. "Il Pd – spiega il circolo – secondo diversi interventi, è un partito che è vissuto come un sogno svanito a cui si dovrebbe tornare a fare riferimento. Sulle questioni legate al lavoro è stato rilevato come anche in Versilia ci sia un pressante bisogno di sicurezza, in particolare nei settori dell’edilizia e del lapideo, e di tutela dei diritti dei lavoratori, in particolare nel settore del commercio e del turismo. Il tema della difesa della sanità pubblica e universale è uscito più volte ed ha accalorato il dibattito, si è deciso per questo di dedicare prossimamente una specifica assemblea pubblica. Infine, molto rilevante e più volte citato è stato il rammarico manifestato dagli intervenuti nei confronti dell’attuale amministrazione regionale Toscana che, per quanto riguarda in particolare la Versilia Nord si è dimostrata sorda, sfuggente, quasi nemica di istanze che il territorio ha provato più volte a rappresentare: Cava Fornace, Usi Civici della Montagna di Seravezza e sistema della attività estrattive, sanità ne sono esempi".