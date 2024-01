Urbanistica. Tutte le critiche fatte dai Dem

Il Pd boccia il piano strutturale varato dalla giunta Giovannetti: "Non solo si tratta di un’occasione persa ma, nonostante il passaggio in Regione e con la Sovrintendenza che lo hanno limato e smussato in tante parti, sarà il viatico per impatti notevoli definiti in modo pratico nel Piano Operativo. Rimane la scelta di realizzare un nuovo polo scolastico sul viale Apua, nel campo ribassato davanti agli ex Macelli, mantenendo una fascia di rispetto di 60 m dalla strada oggetto di vincolo, in area P3 a pericolosità per alluvioni frequenti con battenti attesi di circa 60-70 cm: non sappiamo quali plessi andrà a soppiantare, cosa ne sarà delle scuole dismesse nelle frazioni che, inevitabilmente perderanno di vivacità. Sono ancora presenti previsioni di strutture turistico-ricettive a valle del campo di atletica e nella campagna della Bugneta; la riattivazione di Cava Ceragiola e la variante Aurelia che dalla rotonda con via Unità d’Italia dovrebbe arrivare fino a Viareggio principalmente lungo l’autostrada, un’idea di molti anni fa, ma che non fa i conti con le abitazioni e le proprietà esistenti. È apparso un vincolo boschivo nell’area delle Pioppete ma, quasi a presa in giro, essendo classificato come planiziale e non figurativo, sarà ancora possibile realizzare l’intervento della variante che vige sull’area con i suoi 38.776 mq di superficie fondiaria realizzabile. Un’occasione persa perché invece di aumentare il perimetro urbanizzato e ipotizzare un impossibile aumento della popolazione nei prossimi anni, contro ogni studio scientifico assennato, si poteva puntare con decisione al recupero del patrimonio edilizio esistente, alla creazione di un corridoio ecologico dal Lago di Porta alla Versiliana, Pioppete, Varenna, fino alla Pineta di Ponente e Levante".