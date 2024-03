Uragano economia. Ko un negozio su 5. Ambulanti falcidiati. L’online raddoppia

Quando da giovane quel turista veniva in vacanza al mare la città vantava diversi primati ma, sul piano commerciale, ne aveva uno più unico che raro: fino alla prima decade del 2000, valeva il 28% del comparto commerciale di tutta la provincia di Lucca. Un dato sorprendente, a Viareggio c’era poco più di un negozio su quattro delle attività esistenti sul territorio, dalla Garfagnana alla Versilia, dal Serchio ad Altopascio. Erano gli anni con migliaia di rivendite: quelle di lusso della Passeggiata, quelle di qualità o di occasione del centro storico, quelle sparpagliate in ogni quartiere e a Torre del Lago. Poi sono arrivati il modernismo, il progresso, la moneta cattiva che scaccia quella buona. Il risultato siamo noi.

L’Ufficio studi di Confcommercio diretto da Mariano Bella ha diffuso il nono rapporto "Città e demografia d’impresa": uno studio a campione sull’evoluzione del commercio e gli effetti nei centri abitati grandi e medi. Una foto fatta di numeri, che corroborano le foto vere dei dormitori italiani di oggi. Perfettamente sovrapponibili alle nuove cartoline da Viareggio. In media, tra il 2012 e il 2023 il commercio al minuto in sede fissa ha visto la perdita di 111 mila esercizi pari al 20,2%, mentre il Covid ha dato un’accelerata con meno 6,7% e 31 mila chiusure assolute tra il 2019 e il 2023. Perfino gli ambulanti hanno ceduto: meno 25,6% nel decennio, meno 19,1% dopo il Covid (per loro il divieto temporaneo dei mercati è stato mortale). Invece l’occupazione tra gli italiani è rimasta stabile (più 0,7%), crescendo dell’11% tra gli stranieri (a fronte delle chiusure, il fenomeno sembra dettato dalla trasformazione da esercenti in lavoratori dipendenti).

Vendite online e grande distribuzione hanno avuto maggiori effetti nel centronord rispetto al sud: nei centri storici del sud ha chiuso il 20,6% dei negozi, nel centronord il 24%; fuori dei centri storici al sud ha chiuso il 17,3%, al centronord il 22,5%. Stessa tendenza per il commercio ambulante. La merceologia, in media, offre spunti interessanti: nel decennio meno 12,5% di negozi alimentari, meno 3,4% di tabaccherie, meno 33,9% di mobilio e ferramenta, meno 35,8% di librerie e giocattolerie, meno 25,5% abbigliamento e calzature, meno 40,7% di distributori di carburanti. Invece i negozi di computer e telefonia sono cresciuti dell’11,8%, le farmacie del 12,4%, la ristorazione del 2,3% (cosa offre è un’altra questione, visto che include i fast food). E, più 42%, sono cresciuti gli affittuari di alloggi turistici: se ne sanno qualcosa, con o senza Airbnb, a Firenze ma anche a Viareggio.

Ne consegue, secondo Confcommercio, il rischio di desertificazione delle città, ma anche dei paesi e paesoni, ridotti sempre più a dormitori. Anche se nelle città maggiori investigate dal 2012 al 2021 non sono sparite solo 30 mila attività commerciali in sede fissa e ambulante (meno 17%), ma anche 277 mila residenti (meno 2%). C’era una densita commerciale di 12,9 negozi ogni mille abitanti, è diventata (ma in 3 anni lo stillicidio è ulteriorimente proseguito) 10,9. Il senso è perfettamente chiaro a Viareggio: tanto passeggio sul lungomare da mattina a sera, desolazione e "spavento" dopo il tramonto al Piazzone. Paradossalmente, con l’effetto turismo, molti Comuni meno "desertificati" sono in Meridione.

Infine, rispetto alla devastazione commerciale del Covid, sono calcolati anche i segni della ripresa che però hanno baciato soprattutto la grande distribuzione: negozi tradizionali più 2%, ipermercati più 9,2%, supermercati più 17,8%, discount più 42,7%, online più 92,6% (e questo contribuisce al viavai e alle soste selvagge dei furgoni dei corrieri).