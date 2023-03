“Uomo e galantuomo“ la commedia di De Filippo

La prosa torna protagonista della stagione del Teatro Comunale firmata dalla Fondazione Versiliana, consulenza artistica Massimo Martini, in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Domani alle 21 il sipario si alza su “Uomo e galantuomo“ di Eduardo De Filippo commedia di influsso pirandelliano per i temi della pazzia e del tradimento con il ricorso allo stratagemma del “teatro nel teatro“ di cui sono protagonisti Geppy Gleijeses con il figlio Lorenzo e Ernesto Mahieux, diretti da Armando Pugliese. I biglietti di Uomo e Galantuomo, come quelli degli spettacoli della stagione e dello show di Angelo Duro in estate al teatro della Versiliana, sono in vendita alla biglietteria del Teatro e su Ticketone.