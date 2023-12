Uomo colto da infarto. Salvato dai passanti

Giornata di sole, tanta gente a passeggio nel centro storico e i destini di due turisti che si incrociano. Lui un 56enne di Agliana (Pt) che all’improvviso crolla a terra colpito da un infarto. Lei un’infermiera di Scansano (Gr), venuta a Pietrasanta per visitare un’amica, che gli salva la vita. È successo domenica in via Garibaldi intorno alle 17, in mezzo ai passanti. Il turista pistoiese, con problemi cardiaci alle spalle, era insieme alla compagna e a un’altra coppia. Avevano scelto la Piccola Atene perché da sempre ne apprezzano la bellezza, ma giunti quasi all’imbocco tra via Garibaldi e piazza Duomo l’uomo ha accusato un dolore al petto e si è accasciato senza un lamento.

La compagna e gli amici hanno chiesto a gran voce soccorso e in pochi secondi si è formato un capannello di gente. I primi ad accorrere sono stati Luigi Tommasi, assistente della galleria “Poggiali“ di via Garibaldi e legato alla famiglia dello scultore Leone Tommasi, e il curatore d’arte Enrico Mattei. Ma la provvidenza ha voluto che nei paraggi ci fosse anche una giovane infemiera venuta dalla Maremma per fare un saluto a una sua cara amica, che tra l’altro è la figlia del comandante della stazione dei carabinieri di Pietrasanta Angelo Meoli. L’infermiera, con il supporto di Tommasi e Mattei, ha girato il 56enne su un fianco anche perché il battito del cuore era debole. Poco dopo sono arrivate l’automedica Nord e l’ambulanza della Croce Bianca di Querceta, con i soccorritori che hanno subito praticato il massaggio cardiaco e messo in atto tutte le altre procedure del caso, dalla ventilazione all’insulina, per stabilizzare l’uomo. Infine il trasporto all’Opa, con l’uomo che si trova in buone condizioni.

d.m.