"Uno spettacolo per ricordare Egisto Malfatti a Viareggio"

Ricordando il grande Egisto Malfatti (nella foto con una giovane fan), lo chansonnier più amato dai viareggini, uno dei padri della Canzonetta di Carnevale. “109 volte Egisto... Buon Compleanno!”: questo è il titolo dello spettacolo che questa sera con inizio alle 21 la compagnia teatrale Cantiere Teatro Viareggio metterà in scena nel Giardino di Paolina, a Villa Paolina a Viareggio. La data scelta per questo evento non è casuale: il 28 agosto sarebbe stato il compleanno di Egisto Malfatti, il poeta di Viareggio e del suo Carnevale, che avrebbe compiuto 109 anni e così, con il preziosissimo apporto dell’Associazione a lui intitolata, sarà ricordato con un mix di scenette, canzoni, poesia e tanto altro che Malfatti ha lasciato alla sua città come preziosissimo patrimonio. La particolarità è che la parte recitata si compone di inediti o di situazioni proposte in Canzonette di molti anni fa, che grazie all’associazione sono stati messi a disposizione e che la regìa di Simone Remedi ha preparato al meglio per questo omaggio. I biglietti per la serata sono stati polverizzati in poco tempo, risultando poi esauriti da un mese. Non resta quindi che prepararsi al meglio per questo evento, che riporterà il pubblico indietro nel tempo e che ricorderà nella giusta maniera il grande Egisto. Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza a favore dell’Associazione Agape.