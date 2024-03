Uno sguardo (aperto) sul futuro

Strambi

Se ognuno cura il proprio giardino, la città sarà un grande parco". Brunello Cucinelli ne ha fatto una filosofia di vita. E di impresa. Per questo ha trasformato l’antico borgo trecentesco di Solomeo, in Umbria, nella sede della sua azienda. E nel vecchio edificio, già chiamato ‘Corale’ ha aperto la Scuola dei Mestieri. Soffitti a volte di ispirazione rinascimentale e grandi finestre per aprire lo sguardo degli studenti dell’Umbria di oggi e di ieri. Perché è dallo sguardo che possiamo vedere il passato ma anche e, soprattutto, il futuro. Ed è quello che nei prossimi giorni inizieremo a fare passeggiando per le strade della città o i vicoli dei borghi. Un viaggio dentro al cuore della nostra centri abitati. Ma anche delle periferie. Senza dimenticare che una città non può essere un museo, tanto meno un ‘non luogo’ moderno senz’anima. Negli ultimi trent’anni si è immaginato e costruito perdendo il gusto per l’estetica, per il bello che ha da sempre caratterizzato anche questa città. Pensate al liberty che caratterizza i viali a Mare o gli edifici ricchi di fascino artistico e architettonico oggi compressi dalla bulimia del costruire che ha segnato i decenni del boom edilizio.

Ecco, il viaggio che intraprendiamo mira proprio a questo: ad aprire lo sguardo sull’insieme per provare a disegnare una città ancorata al proprio passato, ma capace di immaginare nuovi spazi al servizio dei cittadini in un contesto affascinante. In centro come in periferia. Un percorso complesso in cui vogliamo provare a ‘ricucire’, appunto, quelle periferie che oggi sembrano un corpo estraneo rispetto al centro, ma che anelano di essere scoperte e valorizzate. Un viaggio senza pregiudizi, in cui aprire le finestre per guardare oltre. Per immaginare il futuro che ci aspetta e ricercare quella qualità della vita che passa anche dal contesto in cui ogni giorno siamo immersi. Allora, buon viaggio. A tutti.