Uno scudo per i giovani Vende nicotina ai minori Maxi stangata all’attività

Nessuno "sconto" e "tolleranza zero" per le attività che somministrano alcolici o vendono nicotina ai minorenni. L’attenzione della polizia municipale di Camaiore, guidata dal comandante Claudio Barsuglia, è massima. E questo impegno costante per la tutela dei ragazzi – concretizzato con una raffica di controlli per la prevenzione e anche con il progetto di educazione stradale “Mettiamoci sulla buona strada“ – ha trovato il sostegno dei genitori che hanno cominciato a sorvegliare e dunque a segnalare ogni anomalia. Come sentinelle.

Così gli agenti camaioresi hanno potuto concentrare la loro attività; e proprio a seguito di un servizio mirato, lo scorso novembre, hanno colto in flagrante il titolare di un esercizio commerciale mentre vendeva del liquido per sigarette elettroniche “vaporart tropicana“, contenente 4milligrammi di nicotina per millilitro, ad un ragazzino non ancora maggiorenne.

Pertanto, oltre alla contestazione della violazione, è scattata la segnalazione alla Prefettura che ha comminato all’attività una sanzione da mille euro (per tale violazione la multa amministrativa va da trecento a cinquemila euro) e imposto la chiusura dell’esercizio per quindici giorni. Un provvedimento pesante, come pesanti sono gli effetti della nicotina sulla salute, ancora di più su quella dei ragazzi.

E durante l’estate, proprio come nella passata stagione, segnata da episodi di vandalismi e di violenza con protagonisti proprio dei giovanissimi, verranno inoltre intensificati i controlli sul litorale. Lungo la Passeggiata di Lido e in particolare nei locali, luogo di ritrovo delle immense compagnie. Dove la voglia di libertà, e di evasione, talvolta rischia di sfociare nell’eccesso. Spesso alcolico.

"Questa attività – conclude il comandante Barsuglia – dimostra la nostra attenzione e le capacità operative e professionali del corpo in un settore molto delicato qual è la tutela dei minori. Un’attività – conclude – che per il mio comando e per l’amministrazione comunale è prioritaria"

