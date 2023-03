Universo social Là il falso è vero e la verità è falsa

Beppe

Nelli

Eratostene di Cirene nel III secolo avanti Cristo misurò con incredibile approssimazione il meridiano terrestre all’altezza dell’Egitto: non aveva satelliti né Gps, eppure aveva capito che la Terra non era piatta. Duemilatrecento anni dopo Internet ha moltiplicato i terrapiattisti. Nel XVI secolo Thomas Gresham ha codificato il fenomeno per cui la moneta cattiva scaccia quella buona. L’effetto si vede anche fuori dall’economia. Complice certa scienza che da anni guarda più al lucro che alla conoscenza. Perché studiare fa fatica, pontificare è soave e spesso redditizio. Negli anni ’70 molti profetizzarono l’esaurimento delle scorte di petrolio. Invece ce n’è ancora così tanto che l’Europa ne vieterà l’uso dal 2035. Peccato che l’Unione sia un pallino tra gli 8 miliardi di umani che continueranno a bruciarlo insieme al gas. Ma il ragionamento non ha alcuna speranza. Fuori dagli esempi mondiali, anche la piccolissima Versilia è terreno in cui prosperano le post-truth definite da Steve Tesich 30 anni fa: la notizia, l’affermazione, la convinzione senza fondamento è più bella di quella reale e concreta. Vero e falso non sono più distinguibili. Ne abbiamo evidenza ogni giorno nelle politiche dei Comuni, a cominciare da quelle ambientali. La raccolta differenziata dei rifiuti nacque con la promessa che il riutilizzo avrebbe fatto abbassare le tasse. Invece le tasse sono salite incessantemente, non solo in Toscana, e la gestione dei rifiuti è diventata un business fondamentale per le società pubblico-private. Non si può discutere che fine fanno i rifiuti da recuperare: bisogna salvare l’ambiente. Non si tocca la questione della tassazione del reddito d’impresa degli stabilimenti balneari: vanno messi all’asta, oppure no, per mera posizione ideologica. Non rileva quanti turisti viaggiano in auto o in bicicletta: bisogna ridurre la motorizzazione. Il bello dei post, delle post-truth, delle affermazioni apodittiche, è che i più ci credono e guai a chi pretende di verificarle. I secchioni, i nerd, vanno bene solo se utili alla causa.