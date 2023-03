Università in vetrina Orientamento al Fortino

Il Fortino ha ospitato per la prima volta la giornata di orientamento universitario organizzata dal Comune e aperta dal primo cittadino Bruno Murzi. All’iniziativa – organizzata dall’ufficio politiche giovanili in collaborazione con l’Informagiovani, coordinata da Michele Pellegrini, presidente del consiglio comunale e Emanuela Franchi dello staff del sindaco – hanno partecipato le Università di Pisa, Firenze e Genova, la Fondazione Istituti tecnici superiori Toscana, l’Istituto Modartech, scuola di Alta Formazione accademica e professionale di Pontedera e l’Esercito Italiano presente con un info team del centro addestramento di paracadutismo. Oltre duecento le ragazze ed i ragazzi provenienti dagli istituti superiori Chini Michelangelo Forte dei Marmi, Gallileo Gallilei Artiglio Viareggio, Marconi Viareggio, Carducci Viareggio hanno potuto assistere alle offerte formative presenti sia con stand informativi sia con la proiezione di presentazioni in apposite sale allestite ai piani superiori del Fortino. "Siamo soddisfatti del successo che ancora una volta ha riscosso questa giornata – affermano il sindaco Bruno Murzi e Michele Pellegrini, presidente del consiglio comunale – per i tanti ragazzi che si sentono indecisi, eventi come questi rappresentano senz’altro una buona occasione per farsi un’idea generale dei corsi e dei servizi offerti da Università pubbliche e private. Quest’anno poi l’offerta è stata ampliata grazie alla presenza dell’Esercito e degli Istituti tecnici superiori della Toscana, accademie tecnologicamente qualificate e avanzate, finalizzate alla promozione dell’occupazione".