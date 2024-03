Università e corsi post diploma. Al Piaggia si guarda al futuro degli studenti

Oggi dalle 8.30 alle 13 nei locali dell’Istituto Piaggia si terrà la I edizione di “Piaggia Orienta”, un evento rivolto a tutti gli studenti delle superiori del territorio sui possibili sbocchi di studio e lavoro presenti a livello cittadino, provinciale e regionale. Dopo molteplici attività finalizzate all’orientamento, soprattutto in entrata, organizzate dall’ISI Piaggia in questi anni la dirigente Rossana Pacini, il referente dell’Orientamento Florian D’Angelo e la commissione interna hanno deciso di organizzare una proposta di orientamento in uscita rivolta ai propri studenti degli ultimi anni, ma anche agli studenti di tutti gli istituti e licei del territorio. Saranno presenti gli atenei di Pisa e Siena, gli Istituti Tecnici Superiori (ITS, percorsi post diploma che offrono una formazione estremamente qualificata), Accademie e Istituti d’arte superiori, Forze dell’Ordine (Finanza e Esercito Italiano) e gli uffici informativi che riguardano il mondo giovanile e lavorativo (Centro per l’Impiego e Informagiovani). L’ingresso all’iniziativa è libero e gratuito previa prenotazione.