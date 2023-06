UNITRE Viareggio-Versilia celebra il centenario della morte di Giacomo Puccini

Nel 2024 ricorre il centenario della morte di Giacomo Puccini. Anche l’UNITRE Viareggio-Versilia, associazione, che vanta oltre trecento iscritti e che pertanto ha un ruolo di primo piano nel panorama culturale versiliese, ha programmato alcuni importanti appuntamenti per partecipare alle ricorrenze legate al nome del Maestro. In questi giorni il direttivo dell’UNITRE Viareggio-Versilia ha approvato il programma delle conferenze che avranno come momento caratterizzante la celebrazione del centenario e la valorizzazione dell’ opera di Puccini. Con questo intento la prima conferenza, a cura del presidente Paolo Fornaciari, avrà come tema "I funerali di Giacomo Puccini: Bruxelles – Milano – Torre del Lago", poi nel calendario della programmazione che si concluderà a maggio 2024, sono previste altre tre conferenze, a cura di Lisa Domenici giornalista e critico musicale: "Salomea Krushelnytska, la Butterffly della rivincita", "Rosetta Pampanini, il soprano pucciniano per antonomasia" e "Turandot, l’opera incompiuta".