Uniti a tutela delle acque Il Consorzio chiede aiuto E il volontariato risponde

Undici convenzioni sono state firmate nei giorni scorsi tra il Consorzio di Bonifica e le associazioni di volontariato massarosesi, che si impegneranno a monitorare i corsi d’acqua del territorio soprattutto nelle aree colpite dal maxi rogo del 2022.

Le associazioni protagoniste sono "Ancora in Viaggio", che monitorerà il Fosso Fontanella e il Rio Tre Gore; l’associazione di promozione culturale Mommio Castello, che si prenderà cura del Fosso del Nannini e dell’affluente Pastinovelli; l’Avis Stiava, che ha adottato i corsi d’acqua Paduletto, l’Archellino e Magnano; il Circolo Canoa Kayak Massarosa, che monitorerà l’Argine Cataldi; i Donatori Fratres di Piano di Mommio, che hanno adottato il Rio Ritomboli; il Gruppo donatori di sangue di Massaciuccoli, che con la firma del protocollo si prenderà cura del Rio Bagnaia e del Caprile; il Gruppo donatori di sangue Fratres Quiesa, che monitorerà il Rio di Quiesa e il Canale della Spinola; la Pro Loco La Collina, che ha adottato il Rio Valdocca; la Misericordia di Stiava e Versilia Verdelago, che si occuperanno della pulizia del Fosso degli Archi e del Rio Sterpeti; e infine, il Gruppo Fratres Loriano Rossellini di Bozzano, che si prenderà cura del Rio del Borrone e del Fosso del Sorbo.

Questa unione ha anche lo scopo di prevenire e combattere i comportamenti incivili di coloro che utilizzano i corsi d’acqua come discarica. Grazie all’aiuto dei volontari, il Consorzio garantirà inoltre una maggiore sicurezza idraulica del territorio. "Siamo felici di allargare ancora di più la nostra famiglia con ben undici associazioni di Massarosa – commenta il presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi –; in una zona come questa, profondamente segnata dal disastroso incendio dello scorso anno, l’impegno dei volontari per la prevenzione del rischio idraulico è fondamentale. La sicurezza del nostro territorio è un bene comune e rappresenta una sfida che si può vincere solo tutti insieme".

Dove possibile, i volontari rimuoveranno i rifiuti dal corso d’acqua e li depositeranno in un luogo raggiungibile per la raccolta e il successivo smaltimento, comunicando la posizione al Consorzio e all’azienda di raccolta rifiuti. Ogni mese, inoltre, verrà redatto un report che sarà prontamente inviato agli uffici tecnici dell’ente consortile. Le associazioni di Massarosa, grazie alla firma della convenzione, si impegneranno a partecipare anche all’appuntamento de "Il sabato dell’ambiente" organizzato dal Consorzio una volta al mese, volto alla pulizia partecipata dei corsi d’acqua da plastiche e rifiuti. Con queste piccole azioni pratiche si conferma la volontà di contrastare i cambiamenti climatici.

RedViar