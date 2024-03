"Unite contro le guerre quotidiane". Il grido delle donne per l’8 marzo

Un 8 marzo per tutte le donne che lottano per la vita. Contro le guerre quotidiane tra le mura di casa e contro ogni guerra in corso nel mondo. Sarà un otto marzo per la pace, perché "la violenza e i conflitti devono uscire dalla storia" ribadisce, in ogni occasione, Ersilia Raffaelli. Per la presidentessa della Casa delle Donne di Viareggio l’8 marzo deve rappresentare una speranza, da cui ripartire "per costruire un mondo nuovo sulle macerie lasciate della cultura del dominio, tipica della società patriarcale a cui dobbiamo opporci con forza".

Il presidio

Per questo la “Casa delle Donne“ ha aderito allo sciopero generale proclamato da “Non una di meno“, e venerdì (alle 17) scenderà in piazza Mazzini per un presidio dedicato alle “Donne, resistenza e pace“. Seguirà un aperitivo al Caffè Irene (che devolverà parte dell’incasso alla Casa di via Marco Polo) accompagnato da una performance teatrale per la regia di Andrea Moretti su un testo di Serena Sechi.

Gli incontri

Ma “Intorno all’8 marzo“ si legano tanti appuntamenti, "Che ci consentono di riflettere sul ruolo delle donne, le conquiste, le lotte vinte e quelle in corso". Ma anche "sulle forme di violenza, gli stereotipi, il sessismo e le discriminazioni che ancora inquinano la nostra società" prosegue Raffaelli. Così questo pomeriggio (alle 17), al Capannone in via Virgilio, “La Casa delle Donne incontra la Crea“, per approfondire gli aspetti strutturali e culturali della violenza di genere, e il lavoro politico e solidale che la Casa, con le sue operatrici volontarie, svolge sul territorio a sostegno concreto delle donne. Insieme a Raffaelli, per la Crea interverrà Vera Caruso: "La connessione tra le realtà del territorio è fondamentale perché – afferma – favorisce lo scambio di esperienze e ci rende più ricche". Sabato e domenica, alle 16 a villa Paolina, due appuntamenti del ciclo “Esistere per resistere“, dedicati alla vita e alla resistenza delle donne palestinesi e curde. Ciclo che si chiuderà il 3 aprile, alle 17 a Villa Paolina, con il confronto “Uomini e donne in guerra“.

"Il punto di vista"

"La liberazione delle donne è fortemente legata al tema della pace – spiega Maria Amelia D’Agostino –. E molto in questo senso ci hanno insegnato le nostre sorelle che vivono in teatri di guerra. In questi anni abbiamo stretto rapporti con i movimenti delle donne, in particolare le donne afghane, e non solo per testimoniare loro la nostra solidarietà. Dal coraggio con cui si ribellano alla violenza e dall’autorevolezza politica che hanno assunto abbiamo imparato molto, e molto ancora abbiamo da imparare".

Le guerre invisibili

Ma l’8 marzo per la Casa delle Donne è anche occasioni di bilanci, "che – prosegue Raffaelli – ci spingono a fare ancora di più nella prevenzione e il contrasto alla violenza". Nel 2023 sono 233 le donne – 165 italiane e 67 straniere – accolte dal centro antiviolenza “L’una per l’altra“ (il 45% in più del 2022) per uscire dalla spirale di abusi e dei soprusi, ad opera di mariti, conviventi o ex compagni. Soltanto 55 hanno sporto denuncia "perché – spiega Elisa Petrini, responsabile del centro – c’è ancora paura delle ritorsioni e della vittimizzazione secondaria". Nelle case rifugio gestite dal centro sono state accolte 5 donne con 7 bambini e bambine, 3 donne e una bambina nella casa di seconda accoglienza e 7 hanno della casa d’emergenza. "Con queste donne – aggiunge Lara Turrini – abbiamo avviato un percorso di autonomia, con un progetto finanziato dalla Fondazione Carilu, che attraverso borse lavoro ha permesso ad ognuna di loro di ricostruire un’indipendenza".