Unione artisti cattolici Zerini presidente nazionale

VIAREGGIO

Maurizio Zerini, 55 anni, avvocato penalista, membro del direttivo della Camera penale di Lucca, è stato eletto presidente nazionale dell’Ucai, l’unione degli artisti cattolici. Una bella soddisfazione, quasi a sorpresa, per chi finora si era limitato a partecipare alle tante collettive della sezione versiliese dell’Ucai, guidata da Alessandro Salvati. "Sono un pittore surrealista un po’ naif – affema Zerini – ma la pittura è stata per me un modo di esprimere una ricerca spirituale legata al messaggio dell’Antico Testamento e dei Vangeli. Quindi i miei soggetti sono religiosi, una mia interpretazione del messaggio cristiano, non figurativi di per sé".

Come è arrivata questa nomina nazionale?

"Sono stato candidato dalle sezioni di Viareggio e di Lucca prima nel direttivo dell’Ucai nazionale, e poi dopo il mio discorso, con una votazione a scrutinio segreto tra i 14 membri, sono risultato eletto presidente, in carica per tre anni. Nella mia presentazione ho sottolineato con forza la necessità di rivolgersi alle nuove generazioni, visto che l’età media dei soci Ucai è piuttosto alta. Frequento le scuole anche per le lezioni della Camera penale e mi sono reso conto che i ragazzi , usciti dalla pandemia, sono legati in maniera passiva agli strumenti tecnologici, devono riscoprire invece la loro parte creativa come spazio necessario per esprimersi".

Zerini è convinto che anche le esplosioni di violenza giovanile a cui si assiste potrebbero essere contenute convogliando le energie su attività creative e socializzanti, come quelle proposte dall’Ucai. Insomma l’arte salverà il mondo?

"Sì, è quello che credo non è facile far passare il messaggio cristiano ma dobbiamo avere il coraggio di seminare per raccogliere poi i frutti, attraverso contatti con le scuole, soprattutto dove si insegna arte, premiazioni per i giovani, iniziative che li mettano in contatto con artisti importanti , aprendosi anche ai nuovi strumenti creativi come i video". L’Ucai ha 27 sezioni sparse in Italia a cui sono iscritti docenti universitari, pittori famosi, istituti artistici rinomati. Fino a 26 anni l’iscrizione è gratuita. L’organismo è legato alla Cei che contribuisce al suo mantenimento, oltre al tesseramento dei soci. Ogni sezione ha un assistente ecclesiastico, in Versilia è don Luigi Pellegrini. Vengono organizzate ogni anno mostre e convegni che devono stare al passo con i tempi.

Chiara Sacchetti