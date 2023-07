Unicoop a favore dell’ambiente Inaugurato un "mangiaplastica"

È stata inaugurata nei giorni scorsi all’Unicoop Tirreno di Viareggio una postazione del macchinario "mangia plastica" di Coripet. "L’iniziativa – spiega la responsabile soci di area Unicoop Tirreno Nalia Ricci –, nata in collaborazione con il Consorzio Coripet, è stata voluta dalla nostra cooperativa per sensibilizzare soci e clienti sul tema del riciclo sostenibile della plastica. “Le bottiglie tornano bottiglie” è lo slogan attraverso il quale si vuole lanciare il messaggio di sensibilizzazione al riciclo e riutilizzo di materiali come il Pet inesauribili". L’inaugurazione si è svolta alla presenza del capo negozio di Viareggio Fabio Tintori, del consigliere di amministrazione di Unicoop Tirreno Marino Bertolucci, del responsabile del Consorzio Coripet Loris Ferretti e della Sezione Soci Versilia di Unicoop Tirreno. Scaricando l’app sul proprio telefono, ad ogni bottiglia riciclata verrà aggiunto un punto sulla tessere socio. Un presidio in più, dunque, per favorire il ciclo della plastica e combattere la dispersione di uno dei materiali più pericolosi per l’ambiente.