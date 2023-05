Un’edizione da brividi Il Ponte in delirio vince la corsa più amata

Un miccio più Prezioso che mai... Il giovanissimo 18enne fantino sardo Augusto Vargiolu ha vinto la corsa pr il Ponte nella 66esima edizione del “Palio dei Micci“, precendendo il favorito Pozzo (partito subito al comando ma poi scavalcato), la Madonnina e la Cervia. Negli altri premi della manifestazione, la Cervia ha realizzato un clamoroso triplete conquistantdo il Tema, la Sfilata Storica e l’Alabarda. Il Leon d’oro si è aggiudicato per il 2° anno di fila il premio dei musici “Fratelli Meccheri“.

"Sono partito piano, il miccio è riuscito a fare uno scatto. Non lo conoscevo, ho aspettato un po’ e poi ho dato il massimo. E’ un gran bella soddisfazione, dedico il successo alla contrada. Tornerò? Se mi cercano sì" commenta euforico Vargiolu, proveniente dalla Provincia di Oristano, vincitore alla sua prima partecipazione e portato in trionfo da tutti i contradaioli sul coro “Alza la cresta, oh Ponte alza la cresta!". Per la contrada di Forte dei Marmi, si tratta dell’11esima vittoria nel Palio, che mancava dal 2008. "Dedico il successo a questa gente della contrada – commenta il presidente rossoblu Francesco Sarti, al 7° anno in sella – perché il Palio è fatto di sudore e sfottò, e io dico sempre che maggio va e poi ritorna. Oggi alziamo la cresta noi, questa vittoria ci ripaga di tanti scrifici. Con Augusto dimostriamo che le nuove leve stanno venendo fuori. Il Palio ci ripaga della delusione del Festival? Godiamoci la corsa, che è la cosa più importante, anche se il Miccio Canterino non ce lo dimentichiamo, perché 3mila persone e l’orchestra ci davano per vincitori". Stasera si svolgerà il tradizionale carosello del Ponte, per festeggiare il successo, per le vie della piana quercetana.

Fabrizio Tommasi, dal 2018 alla guida dei biancoazzurri, festeggia la storica tripletta, alla quale era presente anche la cantante del Festival Eliza G, arrivata quarta. "Sono felicissimo, grazie a tutti i contradaioli. Quest’anno è andato tutto bene". Per la Cervia si tratta della 2a vittoria nel Tema, la 5a nel Corteo Storico e la prima nell’Alabarda. Soddisfazione in casa Leone per la nona vittoria nel Meccheri. "Noi qualcosa si vince sempre, anche se è da tanto che non si vince la corsa. Il miccio si è fermato per le strisce bianche, gli davano noia..." dice il presidente Giuseppe Menchini.

Le classifiche delle competizioni. Sfilata Storica: Cervia 209,5; Leon D’Oro 207,5; Quercia 198,5; Ponte 195; Ranocchio 193,5; Pozzo 192; Madonnina 191,5; Lucertola 190,5. Tamburini: Leon D’oro 38; Cervia 37,5; Ponte 32,5; Madonnina 32; Lucertola 31,5; Ranocchio e Pozzo 30,5; Quercia 28. Alabarda d’Oro: Cervia 16; Leon D’Oro 12, Ranocchio e Pozzo 10; Ponte e Quercia 8; Lucertola 5; Madonnina 3. Il tutto si è svolto in uno stadio Buon Riposto di Pozzi gremito in ogni ordine di posto da 10mila persone tra pubblico, figuranti e musici.

Dario Pecchia