Undici milioni di opere pubbliche Ecco i progetti del prossimo triennio

In tre anni ci saranno 11 milioni da investire in opere pubbliche. Tra questa la’tteso diurno in via Carrara (donazione Barberi), la piazza all’ex Greppia e la costruzione di una comunità energetica rinnovabile assieme al privato. E’ quanto previsto nel bilancio di previsione 202326 approvato dal consiglio. L’amministrazione comunale per il 2023 ha già finanziato interventi come la ristrutturazione degli spogliatoi e di vari spazi allo stadio Necchi Balloni (400mila euro), la ristrutturazione e adeguamento sismico di Palazzo Quartieri (1 milion 200mila), il secondo lotto riguardante la riqualificazione di via Vico (550mila), un ulteriore intervento di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica (250mila), interventi per il risparmio energetico di fabbricati comunali (300mila) oltre opere finanziate grazie ai contributi Pnrr per oltre 600mila euro che consentiranno di realizzare due nuove mense (una alle Ugo Guidi e una alle Don Milani).

"Un bilancio che, ancora una volta – spiega il vice sindaco con delega al bilancio, Andrea Mazzoni – non ritocca le aliquote delle imposte comunali e introduce solo l’imposta di soggiorno, che potrà dare un contributo importante alla promozione turistica e agli eventi. Il tutto garantendo anche la copertura, a spesa corrente, degli aumentati costi da sostenere per il mantenimento del verde, il decoro urbano, la manutenzione stradale, considerando anche l’avvenuta apertura del nuovo parco Abiuso Polacci, la prossima del primo lotto del retrodunale e i tre nuovi sgambatoi in arrivo. Un bilancio che quindi, nonostante gli aumentati di spese, non incide sul mantenimento dei servizi sui quali questa amministrazione ha sempre puntato, come i due asili nido o alle colonie estive". Tra gli obiettivi la novità è la costituzione di una Cer, comunità energetica rinnovabile, per l’installazione di impianti fotovoltaici che verrà realizzata tra il Comune ed enti privati, la realizzazione del diurno per anziani in via Carrara (già in corso di progettazione e concertazione con l’Asl), la realizzazione di una piazza intorno alla chiesa di Sant’Ermete proseguendo nell’azione di esproprio dell’ex Greppia. "Forte dei Marmi – conclude il sindaco Bruno Murzi – è una realtà in crescita economica e questo bilancio di previsione ne è lo specchio. Ma non può essere disgiunta dalla crescita sociale ed è per questo che intendiamo proseguire e garantire una politica solidale a favore dei meno abbienti. Penso ad esempio alle opere di riqualificazione delle case Erp per cui il Comune interverrà con fondi propri perché un paese come Forte dei Marmi deve essere dignitoso per tutti".

Francesca Navari