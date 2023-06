Un’altra rapina in centro Ladri fuggono col Rolex strappato ad un avvocato

Stava tornando a casa dalla spiaggia quando, sul percorso di rientro, ha vissuto momenti da incubo. Nel cortile condominiale dell’immobile preso in affitto per le vacanze con la famiglia è stato aggredito con violenza, scaraventato a terra. Sono stati attimi di paura nei quali dal polso è sparito l’orologio. Un’aggressione brutale in pieno giorno: sono le 17.30 del pomeriggio di lunedì scorso e siamo nella zona di adiacente alla Passeggiata, nei pressi di via Mentana, una traversa del percorso storico della città. La zona è tra le più prestigiose è il salotto elegante di Viareggio. Il wekend condito da ladri acrobati in un giardino, e dalla paurosa rapina alla donna trascinata sull’asfalto di via IV Novembre, è ancora caldo

Pochi secondi e dal polso della vittima i rapinatori hanno strappato un orologio di grande valore economico. Un Rolex da circa ventimla euro. Qualcuno dai terrazzi potrebbe aver visto la scena dell’aggressione e notato il terzetto di giovanissimi mentre entrava in azione restando di ghiaccio. Siamo davanti a una altra rapina choc, dopo quella ai danni di un’aziana alla quale è stata strappata la borsa. Anche l’agguato alla donna che stava passeggiando con il marito è avvenuto nella zona della Passeggiata, in via IV Novembre.

Vittima dei rapinatori, tre giovani, probabilmente magrebini, questa volta è stato un professionista emiliano, arrivato in città, dove la famiglia sta trascorrendo un mese di vacanza, nel fine settimana. I rapinatori lo avrebbero seguito, non è escluso che abbiano notato l’orologio di prestigio, e sarebbero entrati in azione nelle circostanze migliori per compiere il colpo, in una manciata di secondi, per poi scappare in direzione della Pineta.

Maria Nudi