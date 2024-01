Una vita per il sociale. Lora Santini in pensione

Con la sua innata verve ironica ha fatto splendere il sole anche nelle giornate più cupe, e non ci riferiamo al meteo. Perché sorridere e far sorridere in un contesto complicato come quello della salute mentale non è da tutti. Una carriera lavorativa, quella di Lora Santini, spesa al servizio dei più fragili e che oggi giunge al capolinea dopo 44 anni di soddisfazioni. L’operatrice sosiosanitaria pietrasantina, in forza all’Asl, dovrà smaltire le ferie arretrate e dal 2 marzo, giorno del suo 67° compleanno, appenderà il camice al chiodo.

Ieri i colleghi l’hanno salutata con un affettuoso rinfresco, con tanto di scritta “W la Lora“ incisa su un torta. Dopo i primi 10 anni a convenzione, era stata assunta in pianta stabile nel ’90, prendendosi un paio d’anni di aspettativa solo dal 2015 al 2017 quando fece l’assessore al sociale nella terza giunta Mallegni. Coniugando la missione lavorativa con il carisma di attrice di teatro dialettale, altro ambito in cui Santini è nota in tutta la Versilia. Il risultato di questo connubio è lo spettacolo in vernacolo (titolo incluso) “Usle Sciò“ portato sul palco per una decina d’anni coinvolgendo gli stessi ragazzi della salute mentale adulti. "Li abbiamo realizzati in estate nell’ambito della rassegna ’Estate al Forte’ – racconta – e in inverno al teatro comunale di Pietrasanta. L’obiettivo era dare soddisfazione a questi ragazzi e stimolarli a tirar fuori le loro capacità, tra chi recitava e chi cantava. Tutto questo per il loro benessere. Mi hanno dato una prova d’affetto incredibile: vuol dire che forse ho lavorato bene". Santini, che insieme ad Antonio Meccheri promuove spettacoli teatrali targati “Versiglia in bocca“, oggi è consigliere comunale di “Pietrasanta prima di tutto-Lista Mallegni“ e presiede la commissione sociale.

d.m.