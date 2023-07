Una vita con l’uniforme Bufalini va in pensione

Con una semplice ma sentita cerimonia nelle caserme di Viareggio e di Lucca i vigili del fuoco in attività e quelli in pensione, hanno salutato il capo distaccamento di Viareggio Paolo Bufalini nell’ultimo giorno di servizio. Per sopraggiunti limiti di età da domani Bufalini sarà in pensione, e a coordinare la caserma di Viareggio subentra il capo reparto Silvano Lazzarini.

Sono passati trentadue anni da quando, era il 2 giugno del 1991, Bufalini entrò nel corpo dei vigili del fuoco prestando servizio nella caserma di Pisa, poi promosso alla qualifica di capo squadra nel 2009 ha svolto la sua attività al comando di Pistoia. E dal 2014 al comando di Lucca, dove da dal 2019 ha ricoperto il ruolo di capo reparto "partecipando – ricorda il comandante provinciale Calogero Daidone – con alto senso di appartenenza al corpo a numerose emergenze locali e ai vari eventi calamitosi che hanno investito il nostro Paese"

"Bufalini – prosegue Daidone – conclude la sua carriera rivestendo con serietà e dedizione l’incarico di capo distaccamento della sede di Viareggio che coordina dal febbraio del 2022, figura di riferimento per la gestione della logistica e del personale, collaborando con la dirigenza e gli altri uffici del Comando". "Desidero manifestare al capo reparto Bufalini la mia più sentita stima per essersi sempre contraddistinto per l’elevata professionalità e per l’educata compostezza e – conclude il comandante provinciale – esprimendo la mia gratitudine e di tutto il Comando per l’opera prestata in tanti anni di onorato servizio".