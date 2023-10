Una vetrina internazionale: "Finalmente i Comics"

“Un legame finalmente stretto con Lucca Comics and Games non solo a livello di strutture ricettive, la conferma dell’importante programmazione natalizia fino ad ‘eventi vetrina’ come tappa del Giro d’Italia e Mille Miglia. Siamo sulla strada giusta e non possiamo che apprezzare il fatto che il Comune, e nello specifico gli assessori Meciani e Salemi, abbiamo raccolto le indicazioni che la nostra associazione ormai da tempo aveva sempre portato negli incontri con l’amministrazione”. Disco verde di Confesercenti Toscana con il suo presidente Versilia Francesco Giannerini, ai progetti di promozione del territorio che partiranno proprio dal prossimo fine settimana con l’inaugurazione dello stand Comics sul Belvedere delle Maschere. “Da oltre un anno – prosegue Giannerini – abbiamo intrapreso un lavoro con l’amministrazione comunale per quanto riguarda la ricettività a Viareggio proprio in occasione dell’evento lucchese, in alberghi e campeggi. Una volta offerto un numero di posti letto importante e soprattutto di grande supporto a Lucca, mancava un evento che ci legasse ai Comics. Lucca Comics che allunga la stagione in attesa del Natale. Una stagione post estiva che aveva già visto l’ormai tradizionale appuntamento del Festival del Fuoristrada in Darsena e che ora arriva a novembre con i Comics. Tutto questo in preparazione al Natale in cui il Comune ha già confermato un ricco cartellone di appuntamenti: dalla pista del ghiaccio al villaggio di Babbo Natale fino al tradizionale albero e all’illuminazione. Poi ci sarà il Carnevale e due eventi che ormai sono diventati quasi un appuntamento fisso per Viareggio. Per il secondo anno avremo la tappa del Giro d’Italia – conclude Giannerini – questa volta come sede di partenza. La vetrina mondiale della città rimane, ma si aggiunge anche il pernottamento della carovana del Giro che porta sempre numeri importanti nelle nostre strutture. E poi le Mille Miglia che noi abbiamo sempre sostenuto sin dalla sua prima edizione, quando invece altri la criticavano non avendo una visione d’insieme della città. Si tratta di un’altra importante vetrina, in questo caso più legata al territorio nazionale, ma che si rivolge ad un target turistico medio-alto al quale Viareggio deve aspirare avendo tutte le carte in regola per soddisfare questo segmento”.