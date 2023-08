Una vera fucina di talenti Del Medico veste l’Azzurro Prenderà parte ai Mondiali

La Piccola Atene si conferma una terra fertile per lo sviluppo dei talenti sportivi. L’impianto "Falcone e Borsellino" sforna gioiellini dell’atletica, le acque della Marina crescono surfisti arrivati alla ribalta su scala internazionale. E adesso, pure sulle due ruote Pietrasanta batte un colpo.

Lo fa con un ragazzo molto promettente: si tratta di Fabio Del Medico, che ha appena ricevuto la convocazione della Nazionale per i mondiali di ciclismo che si terranno in Colombia. L’appuntamento che vedrà il giovane corridore pietrasantino vestire l’Azzurro è in programma dal 23 al 27 agosto.

A coronare una stagione fantastica, il diciassettenne juniores versiliese, in forza alla Vc Scuola Ciclismo di Empoli, è stato convocato nella Nazionale Italiana per i Campionati del Mondo in programma nel noto Velodromo Alades Nieto Patino di Cali in Colombia, che ha ospitato per tante volte la Coppa del Mondo e nel 2014 anche i mondiali.

La rassegna nella popolosa città colombiana sono in programma da mercoledì 23 agosto a domenica 27. Fabio Del Medico, dopo gli ultimi impegni, ha osservato un periodo di riposo attivo senza gare ufficiali, ma preparandosi con la solita serietà, entusiasmo e impegno, per questo appuntamento mondiale che sarà utilissimo per fare esperienza tenuto conto che Del Medico è alla sua prima stagione da juniores.

Alla soddisfazione di tutto il ciclismo toscano per questa convocazione in Nazionale, si aggiunge quella degli sportivi della zona di Pietrasanta dove Fabio risiede, e della società empolese presieduta da Alberto Mazzoni, che raggiunge un altro successo grazie a questo giovane atleta che costituisce una bella speranza per la pista azzurra del futuro.

Pietrasanta, dunque, dopo aver conquistato la palma di capitale dell’arte, lentamente sta scalando le gerarchie anche in ambito sportivo, con una generazione di talenti pronta a sbocciare e a regalare emozioni non solo al territorio della Piccola Atene, ma a tutta la penisola. Ovviamente, indossando la maglia Azzurra, sogno di ogni sportivo fin da quando inizia la propria attività.

Antonio Mannori

RedViar