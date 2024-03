Una tubatura in eternit spunta dal cantiere. Già conclusa la bonifica

Dal cantiere per il rifacimento di piazza Zara, sulla Terrazza della Repubblica, nei giorni scorsi è emersa una vecchia tubatura in cemento amianto per lo scarico della fontana. Il Comune ha affidato l’incarico di rimozione alla ditta Loveco Srl, al termine della quale l’Asl ha fatto un sopralluogo accertando la corretta bonifica. Probabilmente si tratta di un’opera da collocarsi negli anni Cinquanta. Dal 1992, dimostrati i rischi derivanti dall’inalazione delle fibre di fibrocemento disperse nell’ambiente, l’uso dell’amianto è stato vietato.