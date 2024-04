Una Terrazza sui cantieri. Iniziati i lavori per la ciclovia

Sulla Terrazza della Repubblica la coppia di operai è arrivata, ieri, come un’apparizione. Tanto che qualche balneare, già impegnato con l’allestimento dello stabilimento in vista dell’estate, si è stropicciato gli occhi. Un po’ per la polvere – che si solleva ad ogni folata di vento dai cantieri aperti – ma soprattutto per lo stupore.

Comunque no, i lavori in piazza Zara, fermi ormai da un mese circa, da quando la ditta incaricata della riqualificazione, scavando, ha rinvenuto una vecchia tubatura in cemento amianto, per cui l’Asl ha già certificato non esserci comunque alcuna contaminazione, non sono ancora ripartiti. Nonostante la lettera inviata dal Comune alla ditta che si è aggiudicata l’appalto con l’intimazione a recuperare in dieci giorni lavorativi (ormai prossimi a scadenza) tutto il tempo perso. E dunque poter inaugurare la piazza per l’inizio della stagione.

Ma mentre sul quel fronte tutto tace, ieri, invece è stato aperto il cantiere che trasformerà la vecchia, e stretta, ciclopista nella nuova ciclovia Tirrenica, per collegare la Passeggiata di Lido a quella di Viareggio. Gli operai arrivati sulla Terrazza hanno cominciato da Sud, dal Principino, e risaliranno verso l’ex Caprice ormai devastato dall’abbandono, la cui ristrutturazione è ancora ostaggio, pare, delle Soprintendenza. "E così – tuona un balneare della Terrazza – siamo a quattro anni di cantieri e recinzioni, di polvere e caos". Preoccupati i titolari degli stabilimenti, Pinocchio e Zara, che affacciano proprio sulla piazza sbrindellata: "Come possiamo accogliere i clienti?". Perché anche se il cielo è plumbeo, l’estate è dietro l’angolo.

Martina Del Chicca