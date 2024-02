Una strada per la Billi. Il Comune è disponbile

VIAREGGIO

Una strada o una piazza da intitolare a Maria Grazia Billi, la storica mascotte della Libecciata scomparsa dieci anni fa. La decisione, ufficiale, è stata annunciata a nome dell’amministrazione comunale viareggina dalla consigliera comunale Silvia Bertolucci, intervenuta a villa Paolina in occasione del primo evento di presentazione del libro “La Mascotte”.

Il volume edito da Pezzini, il cui sottotitolo è “Una vita di amore e coriandoli”, raccoglie scritti della Billi riordinati dalle figlie Marzia e Sandra Giordano, con la collaborazione dei fratelli Gianmario e Giacomo.

La sala di villa Paolina era gremita; la presentazione, moderata da Umberto Guidi e con letture di Jacopo Vettori, è stata preceduta da un breve video sulla storia della Libecciata. Per la Fondazione Carnevale, che ha patrocinato la pubblicazione, sono intervenute anche la presidente Marialina Marcucci e la consigliera Velia Chiericoni.

È stata scoperta una Billi inedita, scrittrice e poetessa, che negli “scampoli” di tempo da mamma e nonna ha scritto appunti sulle sue missioni in Italia e in tutta Europa con la Libecciata, aneddoti da ridere e storie incredibili, anche del periodo della guerra. La Billi – che per la sua avvenenza ha fatto anche del cinema – con una scrittura semplice ma narrativamente efficace, ricorda la sua vita, l’infanzia, la guerra, la nascita della Libecciata e le fortunate trasferte all’estero. Il testo emana sincerità e autentico, forte amore per Viareggio e il Carnevale. Il libro è ampiamente documentato da articoli di stampa e foto inedite dell’epoca. La prossima presentazione è prevista per questo pomeriggio alle 17 al Museo della Marineria.