"Una storia fantastica" Sabato il poster in regalo

Abbiamo raccontato il Carnevale presente, qui tra questo pagine; e quello passato, nel libro “Centocinquanta“ in abbinamento gratuito con il quotidiano La Nazione. E le sorprese, anche se la Burlamacca è stata ammainata e la maschera riposta nell’armadio, non sono ancora finite. Tante storie legate ai coriandoli e al futuro della manifestazione continueremo a raccontare (perché il Carnevale a Viareggio non finisce mai), sempre tra queste pagine, e sabato in omaggio con il giornale sarà distribuito il poster del carro trionfatore di questa edizione: “Una storia fantastica“ di Jacopo Allegrucci nello scatto realizzato da Carlo Francesconi. Un’iniziativa possibile grazie al patrocinio della Fondazione Carnevale e del Comune di Viareggio e al sostegno di ICare e Farmacity.

Un omaggio dedicato ai lettori per concludere in bellezza questo entusiasmante mese. Per lasciare un ricordo di questo Carnevale; e, grazie ai richiami dei mascheroni eterni che affollano il carrozzone del cantastorie, anche tutti i Carnevali di ieri. Jacopo Allegrucci in “Una storia fantastica“ è riuscito a condensare tutto il meglio di questi centocinquant’anni, tutti i guizzi dei maestri che hanno reso immensa questa festa. Quello che noi de La Nazione abbiamo fatto nella pubblicazione “Centocinquanta - Il Carnevale più bello del mondo“, raccontando ciò che è successo dal 1873 fino al 2023, uscito in edicola la vigilia del quarto corso mascherato. Le copie sono andate esaurite in un battito di ciglia, e per la redazione, che tutta insieme ha collaborato alla stesura dei testi con il coordinamento di Tommaso Strambi Beppe Nelli e Paolo Di Grazia, è stata un’immensa soddisfazione.

Proprio per ringraziare i lettori del sostegno quotidiano, e per l’apprezzamento riservato a questo lavoro, abbiamo deciso di omaggiare la città con l’opera “manifesto“ del Carnevale uscita dall’intuizione di Jacopo Allegrucci e capace di emozionare i viareggini, che il Carnevale lo hanno attraversato di persona o con i ricordi dei più anziani, ma anche i giurati, tutti extraviareggini, che con un solo sguardo hanno potuto abbracciare un secolo e mezzo di storia.

Il poster in carta patinata, come anticipato, sarà distribuito gratuitamente in edicola con una copia di Qn La Nazione. Potrà essere appeso o conservato in un cassetto insieme ai ricordi più belli legati al Carnevale. Una storia fantastica davvero.