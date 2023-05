Una sfida da cogliere al volo e in rete

Tommaso

Strambi

Gli analisti prevedono, infatti, che nei prossimi anni il numero dei globetrotter salirà enormemente. Numeri trainati dall’affacciarsi sul mercato di una classe media appartenente a Paesi rimasti fino ad oggi stanziali entro i propri confini nazionali. Ma che ora, in ragione del boom economico che stanno vivendo, sono pronti a fare le valigie e partire alla scoperta del mondo. Numeri impressionanti. Soprattutto se guardiamo alle preferenze delle destinazioni. Si scopre, così, che l’Italia è tra le prime cinque mete preferite. L’asse privilegiato resta sempre quello Napoli, Roma, Venezia. Ma non ci sono preclusioni purché l’offerta culturale sia elevata. Non solo. Questi nuovi viaggiatori arriveranno da Paesi con fusi orari e climatici diversi dai nostri e quindi si andranno a muovere in periodi alternativi rispetto a quelli tradizionali. Ecco, quindi, che la sfida dei territori è quella di garantire pacchetti attraenti. Ma per farlo serve cambiare paradigma. A cominciare dalla necessità di fare rete con i territori vicini. A gennaio, partecipando a un tour americano, un manager dell’accoglienza quando spiegava che Viareggio è vicina a città d’arte (come Pisa, Lucca e Firenze), ma anche alle Cinque Terre, e a pochi chilometri dal museo di Giacomo Puccini o dalla casa di Andrea Bocelli vedeva illuminarsi gli occhi degli interlocutori. Ma appunto servono proposte allettanti e destagionalizzate (modificare i contratti di lavoro del settore accoglienza oggi penalizzati dall’eccessiva stagionalità) e una classe politica capace di mettere in sinergia territori e imprenditori. Un’occasione unica per crescere tutti insieme, abbandonando le logiche medievali delle micro rivalità. Ispirandosi ai concetti di Zygmunt Bauman dobbiamo pensare globale per crescere locale.