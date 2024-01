Una sentenza comunque storica: "Condannati i top manager. Non era mai successo in Italia"

Il dispositivo della Cassazione bis sulla strage di Viareggio è chiaro e non lascia margini alle interpretazioni: "Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’entità della riduzione di pena per le circostanze attenuanti generiche" nei confronti di tutti gli imputati tranne che per Vincenzo Soprano "per un nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti imputati. Rigetta il ricorso di Vincenzo Soprano che condanna al pagamento delle spese processuale. Rigetta i ricorsi dei responsabili civili e della parte civile Medicina democratica e condanna tali ricorrenti al pagamento delle spese processuali... e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio di Cassazione dalle parte civili".L’avvocato Gabriele Dalle Luche, difensore di parte civile, tutela gli interessi dell’associazione Il Mondo che vorrei.

Avvocato che cosa ci dice questa sentenza?

"Credo che sia una sentenza storica per l’Italia".

Nonostante l’ulteriore rinvio in Appello?

"Capisco che, soprattutto per i familiari delle vittime, sia difficile comprendere quest’ulteriore strascico processuale. Ma in realtà il processo, per quanto ci riguarda, è finito qui. Ed è finito con la condanna dei vertici di un’azienda di Stato, forse la più importante dello Stato. Per questo dico che è una sentenza storica, perché a memoria non era mai accaduto in passato che venissero condannati i top manager di un’azienda di Stato per una qualsiasi delle tante tragedia che sono accadute sul suolo italiano".

L’impianto accusatorio ha resistito dal primo all’ultimo grado pertanto?

"Sì. Sebbene nel tempo abbiamo perso tanto come il detettore di svio o la velocità; oppure, peggio ancora, l’aggravante dell’incidente sul lavoro. Nel tempo sono andati in prescrizione tre reati su quattro. Ma una cosa mi preme precisare".

Che cosa, avvocato?

"Che la prescrizione non significa assoluzione. Gli imputati sono stati tutti condannati. Nessuno è stato assolto per le lesioni, l’incendio o l’omicidio colposo. Nessuno. Ma non rispondono di questi reati soltanto perché prescritti nel frattempo".

Questa sentenza – e quelle che l’hanno preceduta – certificano che il disastro ferroviario di Viareggio non è stato frutto di una semplice casualità...

"Niente affatto. Oggi sappiamo chi sono i colpevoli. Non solo. sappiamo che i colpevoli si trovano ai piani alti delle aziende coinvolte. Si può dire che siamo siamo arrivati a una verità cristallizzata in una sentenza di Tribunale. E questa verità è che la strage di Viareggio nasce per le scelte maturate dai top manager delle società coinvolte. Questa sentenza ci dice, senza paura di smentita, che all’epoca i vertici delle Ferrovie preferivano investire nell’alta velocità piuttosto che nella sicurezza del trasporto, soprattutto con riferimento al trasporto di merci pericolose. La logica del profitto è stata smascherata. E ora c’è un giudizio passato in giudicato che lo attesta".

Temevate possibili colpi di spugna alla luce dei ricorsi presentati dagli imputati?

"Il rischio oggettivo c’era, perché i ricorsi erano stati ben motivati, compreso un possibile ricorso alla Corte Costituzionale. Però eravamo sicuri del fatto nostro e certi che già la prima sentenza di Cassazione certificava le responsabilità dei manager delle Ferrovie italiane a iniziare da Moretti nella sua duplice veste di amministratore di Rfi prima e della holding Fs successivamente".