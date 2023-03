Una scuola senza confini Con i diplomi Cambridge

VIAREGGIO

Quarantasette studenti delle classi quinte del Barsanti e Matteucci hanno ricevuto il diploma del First Certificate of English dell’Università di Cambridge. Dopo aver seguito il corso di preparazione fin dalla classe quarta, adesso hanno superato brillantemente l’esame finale e ricevuto il riconoscimento del livello B2 di lingua inglese.

"Gli studenti – raccontano le docenti – hanno frequentato un corso con cadenza settimanale in orario pomeridiano anche con un insegnante madrelingua e dopo l’esame è arrivato il meritato riconoscimento".

La cerimonia di consegna dei diplomi è avvenuta nei giorni scorsi alla presenza di Silvia Barbara Gori, dirigente scolastico e delle docenti di lingua inglese Miriam Galvani, che ha tenuto il corso, Angela Rosi e Francesca Morescalchi.

Il Liceo Scientifico propone veramente molti progetti e attività in lingua inglese, infatti oltre alle certificazioni Trinity e FCE, ormai rodate da anni, gli studenti hanno l’opportunità di frequentare un laboratorio teatrale in inglese, uno sportello settimanale a cui affidarsi per potenziare la lingua, ma soprattutto da quest’anno scolastico c’è una grande novità: l’inglese scientifico, un laboratorio che fornisce competenze trasversali fondamentali per affrontare al meglio l’Università. "Si tratta di un progetto Pcto (ex alternanza scuola lavoro) – spiegano le insegnanti – che si svolge durante il pomeriggio a scuola.

Molti dei nostri studenti scelgono questa scuola per poi proseguire gli studi scientifici o medici, dunque abbiamo pensato che fosse importante fornirli strumenti di analisi dei testi scientifici in inglese.

E così attraverso articoli, video e documenti che le docenti preparano ad hoc, gli alunni apprendono il linguaggio scientifico in lingua inglese e successivamente preparano presentazioni dove raccontano i contenuti appresi".

L’instancabile e competente team dei docenti di inglese del Barsanti e Matteucci è composto da Miriam Galvani, Paola Santantonio, Angela Rosi, Ilaria Lazzeretti, Anna Maccari, Francesca Carboni, Paola Galbiati e Francesca Morescalchi.

Eleonora Prayer